uma parceria com o Jornal Expresso
27/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 27-02-2026 11:30

Conduziam alcoolizados em Vila Franca de Xira e foram detidos

Conduziam alcoolizados em Vila Franca de Xira e foram detidos
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Polícia deteve três homens por conduzir sem documentos e com taxas de álcool no sangue superiores ao permitido por lei.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, deteve a 24 de Fevereiro três homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 51 anos, por suspeitas da prática de crimes rodoviários no concelho de Vila Franca de Xira. A primeira detenção ocorreu em Alverca do Ribatejo, quando um homem de 47 anos foi submetido a uma acção de fiscalização rodoviária. Após as diligências, as autoridades apuraram que o condutor apresentava uma Taxa de Álcool no Sangue (TAS) de 1,50 g/l, valor superior ao limite legal permitido, tendo sido detido por condução sob influência de álcool. Ainda no âmbito de operações de fiscalização aleatória, foi detido outro homem de 51 anos que conduzia um veículo ligeiro com uma TAS de 1,95 g/l. Já o terceiro detido, um jovem de 20 anos, foi interceptado após os agentes terem verificado uma condução irregular de um motociclo. Depois de lhe ser dada ordem de paragem, o suspeito admitiu não possuir qualquer documento que o habilitasse à condução de veículos a motor, conforme previsto na legislação rodoviária em vigor. Refira-se que o jovem já tinha sido anteriormente detido pelo mesmo motivo. Os três detidos foram entretanto libertados e notificados para comparecer junto do Ministério Público da Comarca de Vila Franca de Xira, onde serão aplicadas as respetivas medidas de coação.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar