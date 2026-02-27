uma parceria com o Jornal Expresso
27/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 27-02-2026 11:30

Detido por perseguir outro jovem em Vila Franca de Xira

preso algemas detido
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Vítima ligou a pedir ajuda à polícia depois de jovem de 18 anos o perseguir na via pública.

Um jovem de 18 anos, suspeito da prática de um crime de perseguição na via pública, foi detido a 20 de Fevereiro em Vila Franca de Xira pela divisão policial da PSP. De acordo com a Polícia de Segurança Pública o caso teve origem numa denúncia apresentada há cerca de duas semanas. Desde esse momento, a força policial manteve um acompanhamento próximo da vítima, no âmbito do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade, com o objectivo de reforçar a sua protecção e prevenir novas ocorrências.
No dia 20 de fevereiro, a vítima voltou a contactar as autoridades, dando conta de que estaria novamente a ser seguida pelo suspeito. Perante o alerta, os polícias da esquadra de Vila Franca de Xira deslocaram-se de imediato ao local, mantendo contacto telefónico permanente com a vítima durante o percurso, de forma a acompanhar a situação em tempo real e facilitar a rápida localização do alegado agressor. À chegada, os agentes interceptaram o suspeito e recolheram elementos que corroboraram as informações transmitidas pela vítima, procedendo à sua detenção. O agressor foi conduzido às instalações policiais, onde foi constituído arguido e notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte – Vila Franca de Xira.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar