Homem detido em Santarém por violação agravada, rapto e agressões

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 46 anos suspeito dos crimes de violação agravada, rapto e ofensa à integridade física contra dois homens, de 36 e 56 anos, em Santarém, informou hoje aquela força policial.

Segundo a PJ, ao longo de três dias, o arguido transportou as vítimas para locais isolados, onde lhes terá atentado contra a liberdade pessoal, sexual e integridade física, com o objetivo de lhes extorquir elevadas quantias de dinheiro.

Os factos agora investigados ocorreram entre 20 e 22 de fevereiro, em Santarém, num contexto associado à alegada atividade criminosa do suspeito, designadamente ao tráfico de droga.

De acordo com o comunicado, "uma das vítimas conseguiu libertar-se e pediu auxílio a desconhecidos, que alertaram a Guarda Nacional Republicana (GNR)". Face às lesões corporais graves que apresentava, foi conduzida ao Serviço de Urgência do Hospital de Santarém, onde recebeu assistência médica.

A Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo deslocou-se ao hospital, tendo desenvolvido diligências urgentes em articulação com a GNR e o Ministério Público (MP) de Santarém.

A nota refere ainda que o MP emitiu um mandado de detenção, que a PJ executou de imediato.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou sujeito às medidas de coação de prisão preventiva e proibição de contactos com os ofendidos e com quaisquer testemunhas, refere ainda a Polícia Judiciária.