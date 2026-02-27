uma parceria com o Jornal Expresso
27/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 27-02-2026 14:18

PSP intensifica fiscalização rodoviária no concelho de Vila Franca de Xira com 19 operações desde o início do ano

PSP intensifica fiscalização rodoviária no concelho de Vila Franca de Xira com 19 operações desde o início do ano
Ao longo destas intervenções, as autoridades fiscalizaram diretamente 857 veículos e controlaram outros 1.824 através de radar.

A Esquadra de Trânsito da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, pertencente ao Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, realizou desde o início do ano um total de 19 operações de fiscalização rodoviária em todo o concelho. Estas ações tiveram como principal objetivo o reforço da segurança nas estradas, incidindo estrategicamente em pontos negros de sinistralidade e em zonas onde se verifica uma elevada acumulação de acidentes.
No balanço final das ações, foram registadas 245 infrações ao Código da Estrada e à legislação complementar, destacando-se, com maior volume, 75 autos por falta de inspeção periódica obrigatória, 32 autos por estacionamento indevido e 20 por falta de seguro de responsabilidade civil. Foram ainda detetadas irregularidades como o uso indevido do telemóvel durante a condução, a falta de cinto de segurança ou capacete, o desrespeito de sinais luminosos e o excesso de peso no transporte de mercadorias.
As operações resultaram ainda na apreensão de 17 veículos e 39 documentos. No que diz respeito à vertente criminal, a PSP efetuou 12 detenções, das quais sete se deveram à condução em estado de embriaguez, quatro por falta de habilitação legal para conduzir e uma por utilização de título de condução falsificado. Estes números refletem o esforço contínuo da PSP na promoção da segurança rodoviária e na prevenção ativa da sinistralidade em Vila Franca de Xira.

