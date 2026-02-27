uma parceria com o Jornal Expresso
27/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 27-02-2026 11:31

Roubou cabeleireiro em Vila Franca de Xira e acabou detido

O valor estimado dos bens subtraídos ascende aos 1.467 euros.

Uma mulher de 43 anos foi detida na freguesia de Vila Franca de Xira na última semana por suspeita da prática de um crime de furto num cabeleireiro. De acordo com a informação policial da PSP, a suspeita deslocou-se a uma esquadra da cidade para comunicar que se tinha dirigido a um salão de cabeleireiro onde trabalhou anteriormente, tendo retirado 15 extensões de cabelo do estabelecimento. A mulher alegou que a sua conduta teve como objectivo saldar uma alegada dívida que o antigo empregador teria para consigo. Pouco tempo depois, compareceu na mesma esquadra a responsável pelo salão, manifestando a intenção de apresentar procedimento criminal contra a suspeita. Perante os factos e a formalização da queixa, foi dada voz de detenção à mulher. O valor estimado dos bens subtraídos ascende aos 1.467 euros. Após a detenção, a suspeita foi libertada e notificada para comparecer nos serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação. Em comunicado, a PSP reafirma que continuará a desenvolver esforços no combate a este tipo de criminalidade, considerada prioritária devido ao impacto negativo que provoca no sentimento de segurança da comunidade.

