Teatro Municipal de Ourém retoma programação regular em março

O Teatro Municipal de Ourém, no distrito de Santarém, vai voltar a ter programação cultural após várias semanas em que funcionou como apoio à população afetada pelos efeitos da depressão Kristin, informou a autarquia.

O espaço cultural escapou à destruição provocada pelo mau tempo e esteve durante o período de calamidade sem oferta cultural, servindo antes de apoio a quem precisava de local para teletrabalho, acesso à eletricidade e Internet.

Com o progressivo regresso à normalidade no concelho, a sala volta a apresentar uma programação cultural regular a partir de março.

“É com perseverança e consciência da valia da atividade do Teatro Municipal de Ourém (TMO) para a comunidade, que estamos de regresso em março com novas propostas artísticas, que mais uma vez refletem o ecletismo e a excelência do TMO”, avança o município em comunicado.

O retorno à atividade tem a marca do Teatro Praga, que leva a Ourém uma formação e um espetáculo de teatro dirigido ao público escolar do concelho.

No dia 02 de março as portas abrem para a formação “To be Shakespeare or not to be Shakespeare: That’s the question”, dirigida a professores, educadores, artistas e interessados em novas abordagens das obras clássicas junto dos mais novos.

Também com a chancela do Teatro Praga, no dia 03 de março é apresentada a peça “MacBad”, projeto dedicado aos mais novos e inspirado nas obras-primas do dramaturgo inglês William Shakespeare.

A 07 de março, o TMO recebe Inês Marques Lucas e April Marmara. As duas artistas apresentam-se em concerto em Ourém, com alguns dos seus êxitos e também mais recentes trabalhos.

O Grupo de Teatro Idade Maior do TMO estreia a 13 de março a peça “Lunário Perpétuo - Almanaque Teatral”, a partir de texto de Jorge Louraço, com encenação de Eduardo Dias.

Para os dias 15 e 16 de março, está agendado “Chão de meninos”, espetáculo que cruza música e dança, criado por Madalena Victorino para famílias.

“Catarina e a beleza de matar fascistas”, de Tiago Rodrigues, sobe ao palco em Ourém nos dias 20 e 21 de março, em duas datas já com lotação esgotada.

O mês termina com a realização da quinta edição do Encontro Internacional de Dança Adagio, entre os dias 28 e 31.

Ao longo das cinco terças-feiras de março, o TMO acolhe mais uma edição do Cineclube Albardeira, que terá como tema “Mas que as há, há!”, evocando o Dia Internacional da Mulher.

O ciclo de cinema vai destacar filmes que refletem histórias de personagens cáusticas e de mulheres que não cabem no arquétipo.