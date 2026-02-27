uma parceria com o Jornal Expresso
27/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 27-02-2026 15:00

Vila Franca de Xira reafirmou presença na Associação de Municípios Portugueses do Cavalo

Vila Franca de Xira reafirmou presença na Associação de Municípios Portugueses do Cavalo
Foto CMVFX
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O município de Vila Franca de Xira integrará, no novo mandato de quatro anos, a Mesa da Assembleia Geral, mantendo assim a participação activa que assumiu desde a criação da associação, a 30 de Abril de 2025.

Decorreu terça-feira, 25 de Fevereiro, na Golegã, a reunião da Associação de Municípios Portugueses do Cavalo (AMPC), que juntou representantes dos 18 municípios fundadores para a eleição dos novos órgãos sociais.
O município de Vila Franca de Xira integrará, no novo mandato de quatro anos, a Mesa da Assembleia Geral, mantendo assim a participação activa que assumiu desde a criação da associação, a 30 de Abril de 2025. A continuidade na estrutura directiva reforça, para o município, o compromisso do concelho com a valorização do sector equestre a nível nacional.
A AMPC reúne municípios de várias regiões de norte a sul de Portugal e tem como missão a protecção, valorização e promoção da actividade equestre e dos territórios com tradição nesta fileira. Entre os principais objectivos destacam-se o incentivo ao turismo equestre, o desenvolvimento de projetos de qualificação e investigação, bem como o apoio à equitação e ao desporto equestre.
Um dos exemplos da dinâmica do concelho de VFX nesta área é o Xira Equestre, promovido pela Câmara de Vila Franca de Xira, cuja edição deste ano está agendada para os dias 8, 9 e 10 de Maio. O evento integra o calendário nacional que soma mais de 480 iniciativas equestres em todo o país.
No território de Vila Franca de Xira, onde o cavalo está profundamente ligado a tradições e festas populares como o Colete Encarnado e a Feira de Outubro, encontram-se diversas empresas dedicadas à criação de cavalos, escolas de equitação para vários níveis de aprendizagem, oferta de passeios a cavalo em ambiente natural, espectáculos equestres e quintas vocacionadas para o turismo equestre. Portugal regista um volume de negócios superior a 2,7 mil milhões de euros por ano neste sector, que emprega cerca de 92 mil pessoas, segundo o estudo “A Economia do Cavalo em Portugal”.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar