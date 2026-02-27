Vila Franca de Xira reafirmou presença na Associação de Municípios Portugueses do Cavalo

Decorreu terça-feira, 25 de Fevereiro, na Golegã, a reunião da Associação de Municípios Portugueses do Cavalo (AMPC), que juntou representantes dos 18 municípios fundadores para a eleição dos novos órgãos sociais.

O município de Vila Franca de Xira integrará, no novo mandato de quatro anos, a Mesa da Assembleia Geral, mantendo assim a participação activa que assumiu desde a criação da associação, a 30 de Abril de 2025. A continuidade na estrutura directiva reforça, para o município, o compromisso do concelho com a valorização do sector equestre a nível nacional.

A AMPC reúne municípios de várias regiões de norte a sul de Portugal e tem como missão a protecção, valorização e promoção da actividade equestre e dos territórios com tradição nesta fileira. Entre os principais objectivos destacam-se o incentivo ao turismo equestre, o desenvolvimento de projetos de qualificação e investigação, bem como o apoio à equitação e ao desporto equestre.

Um dos exemplos da dinâmica do concelho de VFX nesta área é o Xira Equestre, promovido pela Câmara de Vila Franca de Xira, cuja edição deste ano está agendada para os dias 8, 9 e 10 de Maio. O evento integra o calendário nacional que soma mais de 480 iniciativas equestres em todo o país.

No território de Vila Franca de Xira, onde o cavalo está profundamente ligado a tradições e festas populares como o Colete Encarnado e a Feira de Outubro, encontram-se diversas empresas dedicadas à criação de cavalos, escolas de equitação para vários níveis de aprendizagem, oferta de passeios a cavalo em ambiente natural, espectáculos equestres e quintas vocacionadas para o turismo equestre. Portugal regista um volume de negócios superior a 2,7 mil milhões de euros por ano neste sector, que emprega cerca de 92 mil pessoas, segundo o estudo “A Economia do Cavalo em Portugal”.