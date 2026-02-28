Sociedade | 28-02-2026 21:00
Atendimento Social Integrado de Vila Franca de Xira distinguido com Bandeira de Mérito Social
Na edição deste ano foram submetidas 732 candidaturas a nível nacional, tendo sido distinguidas 150 entidades.
O SAASI – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado da Câmara de Vila Franca de Xira, foi distinguido com a Bandeira de Mérito Social, atribuída pela Associação Nacional de Gerontologia Social, num reconhecimento nacional do trabalho desenvolvido no apoio às populações em situação de vulnerabilidade.
A decisão foi tomada pelo júri das Bandeiras de Mérito Social 2026, presidido pelo Professor Doutor Juan José Fernández Muñoz, catedrático da Universidade Rey Juan Carlos. O painel destacou o mérito, a qualidade e o impacto social do modelo implementado no concelho, sublinhando a sua relevância enquanto resposta estruturada e inovadora na área da intervenção social.
Implementado desde 2016, o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado constitui uma resposta de proximidade dirigida a munícipes em contexto de vulnerabilidade social. Assente numa lógica de trabalho em rede, o projecto envolve actualmente 22 entidades parceiras e tem vindo a afirmar-se como uma boa prática reconhecida a nível nacional e internacional. A intervenção privilegia a promoção da autonomia e capacitação das pessoas, contrariando abordagens meramente assistencialistas e apostando em soluções sustentáveis e integradas.
Criada em 2022, a Bandeira de Mérito Social distingue organizações que promovem o bem-estar e o desenvolvimento social, através de práticas orientadas para a redução da vulnerabilidade, da pobreza e de situações de necessidade. Na edição deste ano foram submetidas 732 candidaturas a nível nacional, tendo sido distinguidas 150 entidades.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Vale Tejo
25-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar