Atendimento Social Integrado de Vila Franca de Xira distinguido com Bandeira de Mérito Social

O SAASI – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado da Câmara de Vila Franca de Xira, foi distinguido com a Bandeira de Mérito Social, atribuída pela Associação Nacional de Gerontologia Social, num reconhecimento nacional do trabalho desenvolvido no apoio às populações em situação de vulnerabilidade.

A decisão foi tomada pelo júri das Bandeiras de Mérito Social 2026, presidido pelo Professor Doutor Juan José Fernández Muñoz, catedrático da Universidade Rey Juan Carlos. O painel destacou o mérito, a qualidade e o impacto social do modelo implementado no concelho, sublinhando a sua relevância enquanto resposta estruturada e inovadora na área da intervenção social.

Implementado desde 2016, o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado constitui uma resposta de proximidade dirigida a munícipes em contexto de vulnerabilidade social. Assente numa lógica de trabalho em rede, o projecto envolve actualmente 22 entidades parceiras e tem vindo a afirmar-se como uma boa prática reconhecida a nível nacional e internacional. A intervenção privilegia a promoção da autonomia e capacitação das pessoas, contrariando abordagens meramente assistencialistas e apostando em soluções sustentáveis e integradas.

Criada em 2022, a Bandeira de Mérito Social distingue organizações que promovem o bem-estar e o desenvolvimento social, através de práticas orientadas para a redução da vulnerabilidade, da pobreza e de situações de necessidade. Na edição deste ano foram submetidas 732 candidaturas a nível nacional, tendo sido distinguidas 150 entidades.