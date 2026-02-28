Central solar de Abrantes com 35 mil painéis arranca no segundo trimestre

A Hyperion Renewables concluiu a instalação dos 35 mil painéis solares em Abrantes e aponta o final de Abril para o arranque da produção, assim que estiver concluída a ligação à rede eléctrica. Instalada numa área de 53 hectares na aldeia de Arreciadas, na União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, a infraestrutura terá uma capacidade de 18 megawatts (MW) e deverá produzir mais de 50 gigawatts-hora (GWh) por ano, energia suficiente para abastecer cerca de 15 mil habitações.

Apesar de o parque estar estruturalmente concluído, falta a construção da linha de ligação à rede eléctrica, processo que a empresa descreve como “complexo e detalhado”. O ponto de injecção será na subestação de Olho de Boi, em Alferrarede. O projecto foi anunciado em Maio de 2024 e representa um dos maiores investimentos recentes na área das energias renováveis no concelho. Para além da componente energética, inclui também uma vertente social. No âmbito de um protocolo assinado em Fevereiro de 2025 com o município de Abrantes, a empresa apoia o projeto Dem.Care.Abt, que acompanha 128 pessoas com demência e respetivos cuidadores informais, com financiamento do Portugal Inovação Social.

Estão ainda previstas iniciativas educativas, visitas de estudo à central e a criação de um percurso pedagógico com sinalética explicativa sobre o funcionamento e impacto da infraestrutura. Com os painéis já montados e o investimento no terreno, Abrantes prepara-se para reforçar o seu peso na produção de energia limpa.

