uma parceria com o Jornal Expresso
28/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 28-02-2026 17:19

Hospital da Luz corre para ajudar na Corrida das Lezírias

Hospital da Luz corre para ajudar na Corrida das Lezírias
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira estreia-se na 31.ª Corrida das Lezírias com 40 colaboradores nas provas de 5 e 15,5 quilómetros e transforma cada passo num gesto solidário, revertendo cinco euros por cada quilómetro percorrido para a associação Mithós – Histórias Exemplares.

A saúde sai à rua e corre por uma causa. A 31.ª edição da Corrida das Lezírias, este domingo, 1 de Março, no Parque Urbano do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, ganha este ano um reforço especial: o Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira estreia-se como parceiro do evento com uma missão que vai muito além da competição. Quarenta colaboradores da unidade de saúde vestem a camisola e alinham nas provas de cinco e 15,5 quilómetros, num gesto que alia desporto, prevenção e solidariedade. Por cada quilómetro percorrido, o hospital vai doar cinco euros à Mithós – Histórias Exemplares, associação sediada no concelho e reconhecida pelo Instituto Nacional para a Reabilitação como Organização Não Governamental para a Pessoa com Deficiência.

Fundada em 2016, a Mithós apoia diariamente crianças, jovens e adultos com deficiência ou incapacidade, bem como as suas famílias, promovendo inclusão, autonomia e valorização pessoal. O cheque solidário será entregue durante a cerimónia de pódio, num momento simbólico que junta Pedro Sousa, em representação do Hospital da Luz, e Paula Sequeira, presidente da associação.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar