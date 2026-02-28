uma parceria com o Jornal Expresso
28/02/2026

Sociedade | 28-02-2026

Hospital da Luz faz rastreios gratuitos na Corrida das Lezírias

Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira estreia-se na 31.ª Corrida das Lezírias com 40 colaboradores nas provas de 5 e 15,5 quilómetros e transforma cada passo num gesto solidário, revertendo cinco euros por cada quilómetro percorrido para a associação Mithós – Histórias Exemplares.

A saúde sai à rua e corre por uma causa. A 31.ª edição da Corrida das Lezírias, este domingo, 1 de Março, no Parque Urbano do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, ganha este ano um reforço especial: o Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira estreia-se como parceiro do evento com uma missão que vai muito além da competição. Quarenta colaboradores da unidade de saúde vestem a camisola e alinham nas provas de cinco e 15,5 quilómetros, num gesto que alia desporto, prevenção e solidariedade. Por cada quilómetro percorrido, o hospital vai doar cinco euros à Mithós – Histórias Exemplares, associação sediada no concelho e reconhecida pelo Instituto Nacional para a Reabilitação como Organização Não Governamental para a Pessoa com Deficiência.

Fundada em 2016, a Mithós apoia diariamente crianças, jovens e adultos com deficiência ou incapacidade, bem como as suas famílias, promovendo inclusão, autonomia e valorização pessoal. O cheque solidário será entregue durante a cerimónia de pódio, num momento simbólico que junta Pedro Sousa, em representação do Hospital da Luz, e Paula Sequeira, presidente da associação.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.

