Hotéis na ex-EPC e no antigo presídio militar de Santarém em negociação

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, reconhece que a capacidade hoteleira de Santarém está aquém das necessidades, o que tem impossibilitado a realização de mais grandes eventos na cidade, designadamente no CNEMA. E revelou que existem negociações com grandes grupos do sector para a eventual criação de hotéis de 4 ou 5 estrelas no antigo presídio militar e no complexo da antiga Escola Prática de Cavalaria. “Santarém precisa de mais hotéis”, afirmou na inauguração do stand do município na BTL, apesar do crescimento do número de camas nos últimos anos.

Segundo os números divulgados pelo autarca, entre 2019 e 2025, o concelho de Santarém passou de 61 para 88 unidades de alojamento, com mais 30% em camas disponíveis, de 1.150 para 1.500. O número de dormidas aumentou 30,6%, de 91.000 para cerca de 119.000 e o concelho recebeu mais 52% de turistas estrangeiros, que representam actualmente 35% das dormidas, destacando-se os mercados como Espanha, França, Alemanha, EUA e Brasil. A estadia média de cada visitante cresceu de 1,4 para 1,6 noites.