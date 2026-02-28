O rasto das despesas de luxo do anterior executivo da Chamusca

O rasto das polémicas despesas na Câmara da Chamusca no último mandato de Paulo Queimado na autarquia continua a fazer correr muita tinta. Depois do aluguer de um BMW eléctrico que custou mais de 30 mil euros aos cofres municipais por cerca de quatro anos, ficou a saber-se numa das últimas sessões camarárias que o carro já foi entregue. Recorde-se que, na altura, o executivo liderado por Paulo Queimado avançou, por consulta prévia, para o aluguer em sistema de renting de um BMW IX3 Sport a uma empresa de Vila Nova de Gaia. O contrato previa um encargo superior a 30 mil euros, distribuído por quatro anos, acrescido de IVA, com prestações anuais que rondavam os 9.500 euros nos anos intermédios. O assunto só se tornou público em reunião de câmara, após questão da ex-vereadora Gisela Matias. Na altura, Paulo Queimado justificou a opção com a eficiência energética do veículo 100% eléctrico, defendendo que o investimento compensava.

Entretanto, o BMW foi devolvido. O actual presidente da câmara, Nuno Mira, explica que optou por uma solução bem diferente: mandar reparar uma viatura municipal de 2010, numa oficina do concelho, mais precisamente localizada na vila da Chamusca, por cerca de dois mil euros, colocando-a ao serviço da presidência e reduzindo assim de forma significativa os custos para os cofres municipais.

Outro dos assuntos de que O MIRANTE deu nota, decorria o ano de 2022, foi a compra, com dinheiro do município, de dois telemóveis (smartphones) para o seu então presidente e vice-presidente, Cláudia Moreira, que custaram cerca de quatro mil euros mais IVA. Paulo Queimado e Cláudia Moreira compraram telemóveis iguais, da marca sul-coreana Samsung, com o custo de cerca de dois mil euros cada um. O MIRANTE teve conhecimento de que um dos telemóveis está, em mau estado, arrecadado na divisão de património e o outro continua com Paulo Queimado, tal como o seu portátil de trabalho, situação justificada pelo facto de o autarca ainda exercer funções como presidente da Associação de Municípios do Vale do Tejo.