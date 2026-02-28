Reabriu ao trânsito a Calçada de Santa Clara em Santarém

O município de Santarém anunciou na manhã deste sábado, 28 de Fevereiro, a reposição da normal circulação rodoviária na Calçada de Santa Clara, no sentido Ribeira de Santarém – Rotunda do Liceu.

Trata-se de um importante acesso alternativo ao planalto citadino através da Ribeira de Santarém, dado que a EN114 está encerrada devido a obras num talude durante mais uns meses. Nas últimas semanas, apenas a Estrada da Estação esteve operacional para o trânsito entre a ponte Dom Luis e Santarém, o que acentuou os problemas de trânsito nessa zona em certos alturas do dia.