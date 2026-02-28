uma parceria com o Jornal Expresso
28/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 28-02-2026 11:18

Relatório confirma envolvimento de portugueses em confrontos em Leicester em 2022

fake news noticias falsas redes sociais telemovel
foto ilustrativa
O documento, intitulado "Melhores juntos: compreendendo a violência de 2022 em Leicester", publicado esta semana, descreve um ciclo de confrontos entre grupos de hindus e muçulmanos em Leicester.

Um relatório independente sobre distúrbios violentos, em 2022, em Leicester, confirma o envolvimento de cidadãos portugueses de origem indiana, oriundos de Damão e Diu, em tensões sociais registadas na cidade inglesa há vários anos.

O documento, intitulado "Melhores juntos: compreendendo a violência de 2022 em Leicester", publicado esta semana, descreve um ciclo de confrontos entre grupos de hindus e muçulmanos em Leicester, agravado por desinformação e influências políticas amplificadas nas redes sociais.

No centro de vários incidentes, entre maio e setembro de 2022, estiveram hostilidades entre membros de comunidades hindus, "especialmente de Damão e Diu", e muçulmanas, que aparecem simultaneamente como vítimas e agressores.

Cerca de 28% da população em Leicester, no centro de Inglaterra, identifica-se como indiana, uma das maiores comunidades no Reino Unido.

A partir dos anos 2000 e na aproximação ao 'Brexit', esta cidade recebeu novas vagas migratórias de origem 'gujarati' vindas de Damão e Diu, descritas como maioritariamente hindu, "principalmente composta por titulares de passaporte português" devido ao estatuto de antiga colónia.

Este fluxo contribuiu para Leicester possuir também uma das maiores concentrações de portugueses em território britânico.

