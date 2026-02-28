uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 28-02-2026 15:00

Torres Novas abre portas à prevenção com rastreios gratuitos de cancro

cancro da mama
foto ilustrativa
Iniciativa da Liga Portuguesa Contra o Cancro decorre a 7 de Março na ULS Médio Tejo e é dirigida a grupos de risco da região.

A prevenção vai estar em destaque em Torres Novas no próximo dia 7 de Março, com a realização de rastreios gratuitos de cancro oral e de pele na Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, numa acção promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro. Os exames decorrem entre as 9h00 e as 18h00 na Unidade de Saúde Familiar Almonda/Centro de Saúde de Torres Novas, envolvendo profissionais de saúde da própria unidade. A iniciativa é gratuita e destina-se aos residentes do Médio Tejo que cumpram pelo menos um dos critérios de risco definidos pela organização, informação que pode ser consultada no cartaz oficial da campanha.
A detecção precoce continua a ser uma das armas mais eficazes no combate à doença. Segundo a Liga Portuguesa Contra o Cancro, identificar sinais iniciais de cancro oral ou cutâneo permite iniciar tratamento em fases mais precoces, aumentando significativamente as probabilidades de sucesso terapêutico e reduzindo complicações futuras.
O apelo é claro: quem integra grupos de risco não deve adiar a avaliação. A prevenção e o diagnóstico atempado podem fazer a diferença entre um tratamento simples e um processo mais complexo e prolongado. Com esta iniciativa, a ULS Médio Tejo reforça o compromisso com a promoção da saúde pública na região, aproximando cuidados especializados da comunidade e sublinhando que, na luta contra o cancro, agir cedo é salvar vidas.

