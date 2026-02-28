uma parceria com o Jornal Expresso
 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 28-02-2026 14:55

Um ferido em aparatoso acidente na estrada do campo entre Tapada e Alpiarça

O condutor era o único ocupante da viatura e foi transportado para o Hospital de Santarém

Um despiste seguido de colisão contra um poste de electricidade, Estrada Nacional 368, entre a Tapada e Alpiarça, conhecida por estrada do campo, provocou ferimentos ligeiros no condutor da viatura. O situação obrigou ao corte da estrada durante a madrugada e parte da manhã deste sábado, 28 de Fevereiro. O condutor era o único ocupante da viatura, que foi transportado para o Hospital Distrital de Santarém.

O alerta foi dado às 00h39. O devido à queda do poste, com o impacto, foi necessário cortar o trânsito até os técnicos da E‑REDES deslocarem‑se ao local para proceder à desactivação da ligação eléctrica, garantindo condições de segurança para a remoção da estrutura. Foi necessária uma grua para retirar o poste.

As autoridades estão a investigar as causas do despiste.

