Urgências obstétricas do Hospital Vila Franca de Xira fecham definitivamente

Utentes dizem que era uma tragédia anunciada, depois do progressivo esvaziamento de serviços. Grávidas que até aqui eram seguidas pelo Hospital Vila Franca de Xira passam a ter de ir para Loures com reestruturação do Governo. Profissionais e utentes criticam a medida.

As urgências de ginecologia e obstetrícia do Hospital Vila Franca de Xira (HVFX) vão encerrar, numa reorganização dos serviços anunciada pela Ministra da Saúde que deverá arrancar em meados de Março. A ideia, como já havia sido tornado público no final do ano, é concentrar aquele serviço no Hospital de Loures, esvaziando a unidade de Vila Franca de Xira.

É um desfecho mais ou menos esperado há vários meses, tal como O MIRANTE tem noticiado, já que o serviço de ginecologia e obstetrícia do hospital ribatejano se tem vindo a degradar e depauperar em termos de recursos humanos, tendo até à pouco tempo apenas um especialista no quadro. Com a concentração definitiva agora prevista pelo governo, os enfermeiros especialistas de Vila Franca de Xira deverão passar a trabalhar nas urgências obstétricas de Loures.

A situação já veio merecer críticas do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos (MUSP) do Estuário do Tejo, que considerou que o encerramento deixa as populações dos cinco concelhos sem um serviço valioso. “Não tendo havido problemas conhecidos com as escalas deste serviço no HVFX, tal como no ano passado, esta deve ser uma medida tomada centralmente para corrigir défices no Hospital Beatriz Ângelo e não nesta unidade do Estuário do Tejo”, criticam os utentes.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE