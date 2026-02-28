uma parceria com o Jornal Expresso
28/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 28-02-2026 18:36

Urgências obstétricas do Hospital Vila Franca de Xira fecham definitivamente

Hospital Vila Franca de Xira
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Utentes dizem que era uma tragédia anunciada, depois do progressivo esvaziamento de serviços. Grávidas que até aqui eram seguidas pelo Hospital Vila Franca de Xira passam a ter de ir para Loures com reestruturação do Governo. Profissionais e utentes criticam a medida.

As urgências de ginecologia e obstetrícia do Hospital Vila Franca de Xira (HVFX) vão encerrar, numa reorganização dos serviços anunciada pela Ministra da Saúde que deverá arrancar em meados de Março. A ideia, como já havia sido tornado público no final do ano, é concentrar aquele serviço no Hospital de Loures, esvaziando a unidade de Vila Franca de Xira.
É um desfecho mais ou menos esperado há vários meses, tal como O MIRANTE tem noticiado, já que o serviço de ginecologia e obstetrícia do hospital ribatejano se tem vindo a degradar e depauperar em termos de recursos humanos, tendo até à pouco tempo apenas um especialista no quadro. Com a concentração definitiva agora prevista pelo governo, os enfermeiros especialistas de Vila Franca de Xira deverão passar a trabalhar nas urgências obstétricas de Loures.
A situação já veio merecer críticas do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos (MUSP) do Estuário do Tejo, que considerou que o encerramento deixa as populações dos cinco concelhos sem um serviço valioso. “Não tendo havido problemas conhecidos com as escalas deste serviço no HVFX, tal como no ano passado, esta deve ser uma medida tomada centralmente para corrigir défices no Hospital Beatriz Ângelo e não nesta unidade do Estuário do Tejo”, criticam os utentes.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar