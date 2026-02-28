uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 28-02-2026 18:00

Vila Franca de Xira instala papeleiras inteligentes para reforçar limpeza urbana

papeleira inteligente caixote do lixo esperto
foto ilustrativa
O concelho de Vila Franca de Xira deu mais um passo na gestão do espaço público e na modernização dos serviços de limpeza urbana, com a implementação de um projecto-piloto que prevê a instalação de 10 papeleiras inteligentes. Os novos equipamentos estarão disponíveis a partir do final de Fevereiro, nas freguesias de Vila Franca de Xira, Alverca do Ribatejo, Póvoa de Santa Iria e Vialonga.
Esta inovação, segundo o município, pretende melhorar o quotidiano dos munícipes, aliando tecnologia, eficiência e sustentabilidade ambiental. As papeleiras inteligentes distinguem-se pela maior capacidade de armazenamento, proporcionada por um sistema de compactação integrado, que permite reduzir significativamente o volume dos resíduos depositados.
Equipadas com sensores de enchimento, as novas estruturas possibilitam a monitorização em tempo real, enviando alertas automáticos aos serviços municipais sempre que se aproximam da capacidade máxima. Este sistema permitirá uma gestão mais eficaz dos circuitos de recolha, evitando a sobrelotação e contribuindo para a manutenção da limpeza e da higiene nos espaços públicos.
Outro dos aspectos inovadores é a alimentação por energia solar, que reduz o consumo energético e a pegada ecológica associada ao funcionamento dos equipamentos. A medida reforça o compromisso de VFX com políticas de sustentabilidade e com a transição para soluções mais amigas do ambiente.

