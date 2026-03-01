A comandante dos Bombeiros da Golegã que transformou a dor em missão

Perdeu o pai de forma repentina e transformou a dor em missão. Ex-militar da Força Aérea, Oriana Brás veste a farda de bombeira há mais de 20 anos, mantendo acesa a chama de servir e salvar. A comandar a corporação da Golegã desde 2020, gosta de liderar pelo exemplo. Nesta entrevista a propósito do Dia Internacional da Protecção Civil, que se assinala este domingo, 1 de Março, fala do estado das florestas, da disparidade de meios entre corporações e dos riscos que têm de correr quando alguém decide transgredir indicações.