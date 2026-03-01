Autarca de Abrantes garante segurança e manutenção na Barragem do Negrelinho

A Barragem do Negrelinho, localizada na freguesia de Mouriscas, esteve em destaque na mais recente reunião do executivo municipal de Abrantes, após uma intervenção do vereador do PSD, João Morgado. O eleito da oposição deu conta da preocupação manifestada por um munícipe relativamente ao estado de conservação da infraestrutura, que tem cerca de 50 anos. “Queríamos perceber se existe de facto algum motivo para preocupação ou não, se existem manutenções previstas para aquela infraestrutura”, questionou.

O presidente da câmara, Manuel Valamatos (PS), respondeu que a barragem é considerada uma infraestrutura estratégica para o abastecimento público de água no concelho, sendo alvo de monitorização e manutenção regulares. Segundo o autarca, a Barragem do Negrelinho desempenha um papel central no sistema gerido pelos serviços municipalizados, sobretudo no que respeita ao abastecimento à freguesia de Mouriscas.

Manuel Valamatos revelou ainda que a autarquia tem como objectivo reforçar o fornecimento de água naquela zona do concelho, um investimento que poderá ascender a vários milhões de euros. Explicou que a solução técnica em estudo passa por levar água a partir de Alvega até Mouriscas, atravessando a ponte e instalando estações de bombagem, o que permitirá garantir maior estabilidade no abastecimento e servir como alternativa, caso seja necessário recorrer a água proveniente da barragem de Castelo de Bode, como já acontece noutras zonas do concelho. “Nesse dia ficaremos descansados”, afirmou.

Quanto ao estado da barragem, Manuel Valamatos garantiu que não há motivo para alarme, sublinhando que a autarquia realiza um “trabalho incrível de monitorização, de regulação, de limpeza e de manutenção”. O autarca revelou ainda que, periodicamente, são realizadas inspecções subaquáticas às condutas, recorrendo a mergulhadores.

Totalmente artificial, a Barragem do Negrelinho possui 500 metros de largura, 730 metros de coroamento e uma capacidade de armazenamento de cerca de um milhão de metros cúbicos de água. A água é captada a aproximadamente 7 km de distância, na localidade da Queixoperra, no concelho de Mação.