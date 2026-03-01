Sociedade | 01-03-2026 11:04
Criança cai de terceiro andar em Vila Franca de Xira
Menino de três anos está em estado grave.
Uma criança de três anos caiu de um terceiro andar, na tarde de sábado em Vila Franca de Xira. O alerta foi dado pelas 14h40. O menor está em estado considerado grave e estaria sozinho em casa. As autoridades estão a investigar o caso.
