02/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 01-03-2026 11:04

Criança cai de terceiro andar no Carregado

Menino de três anos está em estado grave.

Uma criança de três anos caiu de um terceiro andar, na tarde de sábado no Carregado, Alenquer. O alerta foi dado pelas 14h40. O menor está em estado considerado grave e estaria sozinho em casa. As autoridades estão a investigar o caso.

