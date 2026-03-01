uma parceria com o Jornal Expresso
Escola de Hotelaria de Fátima entrega distintivos a alunos

Foto Escola de Hotelaria de Fátima
Momento simbólico reforça valores de responsabilidade, união e excelência, envolvendo alunos, direcção e comunidade escolar.

A Escola de Hotelaria de Fátima realizou a cerimónia de entrega de distintivos aos seus alunos, num momento carregado de simbolismo que assinala a passagem de testemunho entre finalistas e estudantes dos anos iniciais. Durante a sessão, foram entregues elementos distintivos das fardas dos cursos de Cozinha/Pastelaria, Restaurante/Bar, Turismo e do recente curso de Massagem de Estética e Bem-estar. Lenços, barretes e pins distinguem o ano de escolaridade e o grau académico, representando também valorização pessoal e profissional.
A cerimónia contou com intervenções do director Pedro Major e dos directores técnico-pedagógicos Elisabete Marques e Renato Guiomar, que destacaram a importância da resiliência, responsabilidade e espírito de união no percurso académico e profissional. Organizado pelos alunos do 3.º ano do curso de Turismo, o evento incluiu ainda momentos culturais, evidenciando o talento e a criatividade dos estudantes. A iniciativa reforça uma tradição que promove o espírito de entreajuda e o compromisso com a excelência.

    25-02-2026
