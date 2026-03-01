uma parceria com o Jornal Expresso
01/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 01-03-2026 10:00

PSP detecta várias infracções em fiscalização de trânsito no Entroncamento

A PSP realizou uma operação policial de fiscalização rodoviária na cidade do Entroncamento que teve como principais objectivos o reforço da visibilidade policial, o controlo de comportamentos de risco na condução e a fiscalização de veículos pesados, veículos de transporte de mercadorias e veículos de matrícula estrangeira.

Da operação, no dia 26 de Fevereiro, resultaram: 2 contraordenações por excesso de peso; 5 contraordenações relativas a tacógrafos (irregularidades nos períodos de descanso); 2 autos por utilização irregular do cartão de tacógrafo; 3 contraordenações relativas a irregularidades na admissão de circulação de viaturas estrangeiras; 1 auto de notícia por falta de Certificado de Aptidão para Motorista; 1 contraordenação por falta de papel na impressora do tacógrafo; 1 apreensão de documentos.

A operação envolveu meios da Esquadra do Entroncamento, das Esquadras de Trânsito de Tomar e Santarém, dos formandos do curso de especialização de tacógrafos (a decorrer na Escola Prática de Polícia) e ainda com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira.

