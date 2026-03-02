Assembleia Municipal de Santarém regressa ao antigo governo civil

As sessões da Assembleia Municipal de Santarém (AMS) vão voltar ao salão nobre do antigo Governo Civil, após quase duas décadas de casa às costas, entre o salão nobre dos paços do concelho, a antiga EPC e a Casa do Campino, onde têm decorrido os trabalhos nos mais recentes mandatos.

O presidente da AMS, Gustavo Reis (AD), informou, na abertura da sessão realizada na noite de 27 de Fevereiro, que estão a ser ultimados os preparativos que visam a mudança para um espaço que considera “muito bonito”. O autarca confessou a sua satisfação, considerando que a medida que vai engrandecer esse órgão autárquico e é mais um contributo para dar vida ao centro histórico da cidade.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, elogiou a “feliz decisão” e saudou também o novo canal da Assembleia Municipal de Santarém nas redes sociais, que pretende trazer mais transparência, mais proximidade e mais voz para os munícipes.