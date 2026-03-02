Benavente aumenta verba para bolsas de estudo e promete rever regulamento

O executivo da Câmara Municipal de Benavente aprovou, na reunião de 16 de Fevereiro, o relatório preliminar relativo às bolsas de estudo para o ano lectivo 2025/2026, procedendo à correcção e reaprovação da lista provisória dos candidatos, nos termos do Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo (RMABE). A discussão do ponto ficou marcada pelo consenso quanto à importância estratégica do investimento na educação, mas também por alertas de que o reforço financeiro agora introduzido está longe de ser suficiente.

O vereador do Chega, Frederico Antunes, considerou que “a educação é aquilo que permite projectar o futuro do nosso concelho”, defendendo que o progresso civilizacional depende do aumento dos níveis de literacia e da aposta nas gerações mais novas. “Não deveria haver um único jovem neste concelho a não poder estudar no ensino superior por falta de capacidade financeira”, afirmou, sublinhando que, apesar de o orçamento para as bolsas ter aumentado 10 mil euros face ao ano anterior, “continua a ser pouco”.

Também o vereador Paulo Cardoso, do Chega, sustentou que “o esforço dos estudos tem que ser compensado”, reconhecendo que houve uma majoração possível dentro dos limites orçamentais, mas insistindo na necessidade de rever o regulamento. O objectivo, disse, é “colocar mais pessoas ao serviço desta atribuição de bolsas” e evitar que qualquer família ou estudante fique impedido de frequentar a universidade por falta de apoio financeiro.

A presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira (PSD), classificou o reforço de 10 mil euros como “um pequeno sinal”, admitindo que é urgente rever o regulamento que enquadra a atribuição das bolsas. “A escola é um elevador social, é o que permite que os jovens e as famílias possam ter uma vida melhor”, afirmou, acrescentando que o executivo espera que, no final do mandato, seja visível uma evolução mais significativa nestes apoios.

A autarca recordou ainda que, para além das bolsas de estudo, o município assegura outros apoios considerados essenciais para os estudantes, nomeadamente nas áreas dos transportes, alimentação e material escolar. O ponto foi aprovado por unanimidade.