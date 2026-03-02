CRIB promove II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia

O Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB) realiza no dia 5 de Março, quinta-feira, o II Encontro de Padel Adaptado CRIB 2026, no Lezíria Indoor Padel, em Samora Correia, entre as 11h00 e as 13h00.

A actividade integra o Calendário Anual da Associação de Desporto Especial de Santarém (ADES) e conta com o apoio da Câmara Municipal de Benavente e do Lezíria Indoor Padel.

Para além da instituição anfitriã, estão confirmadas dez entidades participantes, oito do distrito de Santarém - CRIC (Coruche), CRIAL (Almeirim), CEEONINHO (Rio Maior), APPACDM (Santarém), CERE (Entroncamento), CIRE (Tomar), CRIO (Ourém) e CRIT (Torres Novas) - e duas do distrito de Lisboa, CERCIPÓVOA (Póvoa de Santa Iria) e CERCITEJO (Alverca), envolvendo cerca de 78 utentes e 43 colaboradores e voluntários.