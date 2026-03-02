uma parceria com o Jornal Expresso
02/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 02-03-2026 21:00

CRIB promove II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia

CRIB promove II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A iniciativa reúne perto de 80 utentes de dez instituições dos distritos de Santarém e Lisboa, num momento que alia desporto, reabilitação e convívio.

O Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB) realiza no dia 5 de Março, quinta-feira, o II Encontro de Padel Adaptado CRIB 2026, no Lezíria Indoor Padel, em Samora Correia, entre as 11h00 e as 13h00.
A actividade integra o Calendário Anual da Associação de Desporto Especial de Santarém (ADES) e conta com o apoio da Câmara Municipal de Benavente e do Lezíria Indoor Padel.
Para além da instituição anfitriã, estão confirmadas dez entidades participantes, oito do distrito de Santarém - CRIC (Coruche), CRIAL (Almeirim), CEEONINHO (Rio Maior), APPACDM (Santarém), CERE (Entroncamento), CIRE (Tomar), CRIO (Ourém) e CRIT (Torres Novas) - e duas do distrito de Lisboa, CERCIPÓVOA (Póvoa de Santa Iria) e CERCITEJO (Alverca), envolvendo cerca de 78 utentes e 43 colaboradores e voluntários.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região