Estrada Nacional 118 continua a degradar-se no coração da Chamusca

A imagem que ilustra este artigo é clara e dispensa grandes explicações: crateras abertas no asfalto, remendos sucessivos e um piso completamente degradado mesmo em frente ao edifício dos Paços do Concelho da Chamusca. No centro da vila, na Estrada Nacional 118, os buracos são já parte da paisagem e um risco diário para quem circula. Há vários anos que autarcas e moradores alertam para o avançado estado de degradação da via.

A situação tem-se agravado com a passagem semanal de milhares de camiões pesados com destino ao Eco Parque do Relvão, na Carregueira. O intenso tráfego de veículos pesados deixa marcas profundas num pavimento que há muito deu sinais de cansaço. Os remendos são visíveis ao longo de toda a artéria, mas revelam-se insuficientes para travar o desgaste acelerado. Em dias de chuva, transformam-se em poças de água, aumentando o perigo de despistes e danos nas viaturas. Para comerciantes e residentes, o cenário é também um cartão-de-visita pouco abonatório para quem entra na vila.

A Infraestruturas de Portugal tem programada a intervenção num troço da EN118 que atravessa a Chamusca, mas a empreitada tarda em sair do papel. Enquanto isso, cresce a impaciência de quem diariamente enfrenta um pavimento esburacado à porta da Câmara Municipal da Chamusca. Entre promessas e adiamentos, a principal via da vila continua à espera de obras que devolvam segurança e dignidade a uma estrada nacional que, no coração da Chamusca, mais parece um caminho secundário abandonado.