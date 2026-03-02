Filarmónica de Santo Estêvão organiza festival de sopas e caminhada

A Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão promove, no próximo mês de Março, dois eventos dirigidos à comunidade. e a Caminhada da Primavera.

O XIII Festival das Sopas realiza-se no dia 14 de Março, às 19h00, na sede da colectividade. A entrada custa 10 euros (6 euros para menores de 10 anos) e inclui sopa à discrição, tigela de barro, uma bebida, sobremesa e pão. A lotação é limitada e as reservas decorrem por ordem de inscrição. A partir das 21h30 haverá ainda venda de sopa em caixas para ‘takeaway’ por três euros.

No dia 21 de Março, pelas 09h00, tem lugar a Caminhada da Primavera, com ponto de encontro na Barragem de Vila Nova de Santo Estêvão. O percurso tem cerca de 10 quilómetros e a inscrição custa 8,99 euros, com desconto para grupos superiores a quatro pessoas. A participação inclui reforço ribatejano e oferta de boné.

As iniciativas, segundo a organização, pretendem reforçar o espírito associativo e promover hábitos de vida saudáveis.