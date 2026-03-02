Marco Narciso perdeu tudo em poucas horas após derrocada da casa

Marco Narciso, 49 anos, motorista na Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, foi um dos desalojados na sequência das recentes tempestades. Perdeu a casa e praticamente tudo no dia 4 de Fevereiro, quando o mau tempo fez ruir as paredes da sua habitação na localidade de Lapão, em Arruda dos Vinhos. A casa já era antiga, herdada da família, e estava a ser reconstruída aos poucos pelo próprio. Marco Narciso ficou sem tecto e está a dormir num dos contentores de emergência social disponibilizados pela câmara aos desalojados.

“Quando vim almoçar a casa vi que já tinha uma parede a estalar e a abrir uma racha. Em hora e meia comecei a ouvir o barulho das coisas a partirem, o chão a levantar e as paredes a cair. A partir daí foi tirar alguma roupa e sair. A casa está perdida, porque a parede das traseiras andou um metro para a frente”, conta a O MIRANTE. No meio do caos, teve de continuar a trabalhar para assegurar o transporte de crianças em idade escolar, uma vez que as estradas colapsaram e a transportadora Boa Viagem, até à data, não está a fazer o transporte de passageiros nas freguesias mais afectadas pela intempérie. “Precisei de estar aqui porque uma pessoa sente-se perdida, mas tive de assegurar transporte para os miúdos. Eu e um colega tivemos uma carga horária muito superior, mais trabalho para ajudar numa altura complicada”, relata.

Em termos monetários, o que perdeu diz ser difícil de contabilizar. O mobiliário ficou estragado, bem como ferramentas eléctricas e objectos dos avós com valor sentimental. Os amigos criaram uma conta bancária para ajudar Marco Narciso e têm sido solidários, lançando também uma página através das redes sociais. Marco Narciso foi paraquedista e pertence à Tertúlia Amigos da Galera, de Arruda dos Vinhos, contando ainda com o apoio de alguns grupos motards.

O motorista sublinha que não foi o único na localidade de Lapão a ficar desalojado, referindo que pelo menos oito casas ficaram inabitáveis, para além de várias garagens e armazéns. “Conheço estas pessoas todas, mais antigas, que moram aqui à volta. Não somos família, mas é como se fôssemos. Em Arruda temos mais de 50 pessoas desalojadas. Foi um cenário de filme, as duas serras desabaram”, lamenta.