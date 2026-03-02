uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 02-03-2026 21:00

Marco Narciso perdeu tudo em poucas horas após derrocada da casa

Em poucas horas Marco Narciso ficou sem casa em Arruda dos Vinhos - foto O MIRANTE
Marco Narciso perdeu a casa e praticamente todos os bens na sequência das tempestades que atingiram a localidade de Lapão, em Arruda dos Vinhos. Apesar de ter ficado desalojado, o motorista da Câmara de Arruda dos Vinhos continuou a assegurar o transporte escolar num concelho em que várias estradas e serviços ficaram condicionados pelo mau tempo.

Marco Narciso, 49 anos, motorista na Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, foi um dos desalojados na sequência das recentes tempestades. Perdeu a casa e praticamente tudo no dia 4 de Fevereiro, quando o mau tempo fez ruir as paredes da sua habitação na localidade de Lapão, em Arruda dos Vinhos. A casa já era antiga, herdada da família, e estava a ser reconstruída aos poucos pelo próprio. Marco Narciso ficou sem tecto e está a dormir num dos contentores de emergência social disponibilizados pela câmara aos desalojados.
“Quando vim almoçar a casa vi que já tinha uma parede a estalar e a abrir uma racha. Em hora e meia comecei a ouvir o barulho das coisas a partirem, o chão a levantar e as paredes a cair. A partir daí foi tirar alguma roupa e sair. A casa está perdida, porque a parede das traseiras andou um metro para a frente”, conta a O MIRANTE. No meio do caos, teve de continuar a trabalhar para assegurar o transporte de crianças em idade escolar, uma vez que as estradas colapsaram e a transportadora Boa Viagem, até à data, não está a fazer o transporte de passageiros nas freguesias mais afectadas pela intempérie. “Precisei de estar aqui porque uma pessoa sente-se perdida, mas tive de assegurar transporte para os miúdos. Eu e um colega tivemos uma carga horária muito superior, mais trabalho para ajudar numa altura complicada”, relata.
Em termos monetários, o que perdeu diz ser difícil de contabilizar. O mobiliário ficou estragado, bem como ferramentas eléctricas e objectos dos avós com valor sentimental. Os amigos criaram uma conta bancária para ajudar Marco Narciso e têm sido solidários, lançando também uma página através das redes sociais. Marco Narciso foi paraquedista e pertence à Tertúlia Amigos da Galera, de Arruda dos Vinhos, contando ainda com o apoio de alguns grupos motards.
O motorista sublinha que não foi o único na localidade de Lapão a ficar desalojado, referindo que pelo menos oito casas ficaram inabitáveis, para além de várias garagens e armazéns. “Conheço estas pessoas todas, mais antigas, que moram aqui à volta. Não somos família, mas é como se fôssemos. Em Arruda temos mais de 50 pessoas desalojadas. Foi um cenário de filme, as duas serras desabaram”, lamenta.

