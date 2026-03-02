uma parceria com o Jornal Expresso
02/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 02-03-2026 12:00

Monumentos de Santarém com mais de meio milhão de visitantes

Monumentos de Santarém com mais de meio milhão de visitantes
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os monumentos de Santarém receberam mais de meio milhão de visitantes desde a assinatura do protocolo, em Julho de 2022, que garante a abertura diária dos monumentos ao público.

Os monumentos de Santarém receberam mais de meio milhão de visitantes desde a assinatura do protocolo, em Julho de 2022, entre a Câmara de Santarém, o ISLA de Santarém, a Santa Casa da Misericórdia de Santarém e a Diocese de Santarém, que garante a abertura diária dos monumentos ao público.
Os números foram revelados pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, durante a inauguração do stand do município na feira de turismo BTL, em Lisboa. O acordo entre as quatro entidades garante abertura dos monumentos e permite.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região