Sociedade | 02-03-2026 12:00
Monumentos de Santarém com mais de meio milhão de visitantes
Os monumentos de Santarém receberam mais de meio milhão de visitantes desde a assinatura do protocolo, em Julho de 2022, entre a Câmara de Santarém, o ISLA de Santarém, a Santa Casa da Misericórdia de Santarém e a Diocese de Santarém, que garante a abertura diária dos monumentos ao público.
Os números foram revelados pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, durante a inauguração do stand do município na feira de turismo BTL, em Lisboa. O acordo entre as quatro entidades garante abertura dos monumentos e permite.
