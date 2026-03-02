Operações policiais em Abrantes e Entroncamento dezenas de infracções

As esquadras da PSP de Abrantes e do Entroncamento realizaram operações de fiscalização nessas c idades com o objectivo de reforçar o sentimento de segurança e prevenir a sinistralidade rodoviária. Foram registadas dezenas de infracções, nomeadamente: 9 por excesso de velocidade; 7 por falta de inspeção periódica obrigatória; 3 por condução sob o efeito do álcool; 3 (autos de apreensão de documentos; 2 veículos apreendidos por alteração de características; 2 por falta de uso de cinto de segurança; e uma por falta de seguro de responsabilidade civil; por uso incorreto das luzes de nevoeiro; por anomalia/alteração em banco; por utilização de jantes com medidas não averbadas no Documento Único Automóvel (DUA); e por circulação com pneus não averbados no DUA;

A PSP procedeu ainda a uma detenção por resistência e coacção sobre agente de autoridade.