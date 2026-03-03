uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 03-03-2026 19:59

Assinado auto de consignação para requalificação do Centro Escolar de Santa Maria em Torres Novas

Segunda fase da empreitada de requalificação e ampliação foi adjudicada por 4,2 milhões de euros. Auto de consignação marca o arranque da obra que vai durar 550 dias.

Foi assinado na segunda-feira, 2 de Março, o auto de consignação da segunda fase da empreitada de remodelação e ampliação do Centro Escolar de Santa Maria (Escola Básica EB1 e jardim-de-infância), adjudicada à Tecnorém - Engenharia e Construções, S.A., pelo valor de 4,28 milhões de euros (+ IVA) e com prazo de execução de 550 dias, marcando o arranque formal da obra.

A intervenção, que vai ser financiada a 85% pelo Portugal 2030 (ITI), inclui a remodelação e ampliação do jardim-de-infância existente, a construção de um novo pavilhão desportivo com 190 lugares e valências completas, bem como a requalificação dos espaços exteriores, com novos campos de jogos, parque infantil, horta biológica, alpendres de ligação entre edifícios, percursos pedonais, áreas ajardinadas e reforço da vedação do perímetro escolar.

O Centro Escolar de Santa Maria, recorda o município em comunicado, foi intervencionado numa primeira fase, que permitiu a remodelação e ampliação da escola básica e portaria, melhorando as condições de conforto, higiene, segurança e acessibilidade, tornando-o um equipamento moderno, ambientalmente sustentável, energeticamente eficiente e com capacidade para cerca de 500 alunos. Esta segunda fase dá continuidade à modernização deste centro escolar, reforçando a qualidade das infraestruturas educativas.

