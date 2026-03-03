uma parceria com o Jornal Expresso
04/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 03-03-2026 23:03

Disparos a partir de carro deixam rasto de danos em S. Miguel do Rio Torto

Vários tiros terão sido disparados ao início da noite de um automóvel em andamento numa rua de S. Miguel do Rio Torto, no concelho de Abrantes. Não há registo de feridos, mas algumas viaturas ficaram danificadas. A Polícia Judiciária assumiu a investigação.

Um ou mais ocupantes de um automóvel terão efetuado vários disparos numa rua de S. Miguel do Rio Torto, no concelho de Abrantes, ao início da noite desta terça-feira. As circunstâncias do caso ainda não são conhecidas, mas não há indicação de pessoas atingidas.

Segundo relatos recolhidos no local, os tiros terão sido feitos a partir de um veículo em movimento, tendo algumas viaturas estacionadas sido atingidas. Os danos registaram-se apenas em automóveis, não havendo notícia de feridos.

A GNR foi acionada para o local, isolou a área onde ocorreram os disparos e assegurou o perímetro até à chegada da Polícia Judiciária, entidade competente para investigar crimes que envolvam armas de fogo.

Pelas 21h00, equipas da Polícia Científica da PJ encontravam-se no local a proceder à recolha de vestígios e outros elementos de prova. A investigação está agora a cargo daquela polícia.

