uma parceria com o Jornal Expresso
03/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 03-03-2026 21:00

Estão escolhidos os três melhores pratos das Tasquinhas de Rio Maior 2026

Estão escolhidos os três melhores pratos das Tasquinhas de Rio Maior 2026
FOTO – CM Rio Maior
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A tasquinha do Alcobertas Futebol Clube, com a Papa Labeça, conquistou o primeiro lugar entre os melhores pratos das Tasquinhas de Rio Maior 2026, evento que decorre até domingo, 8 de Março.

A tasquinha do Alcobertas Futebol Clube, com a Papa Labeça, conquistou o primeiro lugar entre os melhores pratos das Tasquinhas de Rio Maior 2026, evento que decorre até domingo, 8 de Março.

Em segundo lugar ficou a Casa do Povo da Vila da Marmeleira, com o Borrego à Marmeleira, e em terceiro lugar o Casal da Colina, com o Sarapatel à Maria Isaura. A organização, a cargo do município de Rio Maior, congratula a participação de todas as tasquinhas que elevaram a tradição à mesa nesta 40ª edição do popular certame.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região