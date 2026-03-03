Estão escolhidos os três melhores pratos das Tasquinhas de Rio Maior 2026

A tasquinha do Alcobertas Futebol Clube, com a Papa Labeça, conquistou o primeiro lugar entre os melhores pratos das Tasquinhas de Rio Maior 2026, evento que decorre até domingo, 8 de Março.

Em segundo lugar ficou a Casa do Povo da Vila da Marmeleira, com o Borrego à Marmeleira, e em terceiro lugar o Casal da Colina, com o Sarapatel à Maria Isaura. A organização, a cargo do município de Rio Maior, congratula a participação de todas as tasquinhas que elevaram a tradição à mesa nesta 40ª edição do popular certame.