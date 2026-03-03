Falhas de segurança do Celeiro dos Arcos avaliadas pela Protecção Civil de Benavente

O Celeiro dos Arcos, em Benavente, apresenta “falhas graves de segurança” para a realização de eventos, estando a autarquia a aguardar um relatório da Protecção Civil que sustente tecnicamente a decisão de retirar daquele espaço, provisoriamente, as iniciativas promovidas pela Comissão da Sardinha Assada, revelou a presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira (PSD). O relatório final ainda não foi entregue, mas, até lá, a decisão passa por não permitir a realização de eventos no espaço.

A situação foi discutida na reunião pública do executivo de 2 de Fevereiro, após o vereador Pedro Gameiro (PS) ter questionado o ponto de situação da vistoria solicitada ao edifício, localizado no Largo do Calvário. O autarca recordou que “há muitos anos que se sabe que o espaço necessita de intervenção”, sublinhando que, apesar disso, “as festas e os eventos foram-se fazendo” ao longo do tempo.

Pedro Gameiro disse não identificar problemas de segurança estrutural imediata, mas admitiu preocupações ao nível dos planos de emergência, uma lacuna que considerou transversal aos edifícios municipais. O vereador manifestou ainda receio de que a Comissão da Sardinha Assada fosse obrigada, em cima da data da festa, a abandonar o espaço sem alternativa viável, aguardando por isso esclarecimentos baseados num relatório formal da Protecção Civil.

A presidente da câmara confirmou que o município recebeu denúncias sobre o estado do Celeiro dos Arcos e que, numa primeira análise técnica, foram identificadas falhas sérias, nomeadamente a inexistência de saídas de emergência e outras deficiências relacionadas com a segurança de pessoas. “Trata-se da segurança de todos”, frisou, acrescentando que a decisão de retirar os eventos do espaço não foi fácil, por estar em causa “a maior festa do concelho”.

Segundo a autarca, a câmara reuniu de imediato com a Comissão da Sardinha Assada para encontrar uma solução alternativa, garantindo que a associação não ficasse impedida de realizar eventos nem de assegurar a angariação de fundos necessária à Festa da Amizade. Foram disponibilizados espaços no Centro Cultural de Benavente, bem como salas de apoio para armazenamento de equipamentos e apoio logístico.

Edifício precisa de obras de fundo

Sónia Ferreira adiantou ainda que o Celeiro dos Arcos terá de ser alvo de “uma grande intervenção”, recordando a explosão de uma botija de gás ocorrida na cozinha do edifício no passado mês de Maio. “Há um conjunto de questões que têm de ser vistas de raiz”, afirmou, admitindo que a requalificação não será uma obra simples nem de baixo custo, mas necessária para devolver ao edifício condições de segurança e uso público.

O tema já tinha sido abordado na reunião privada do executivo de 26 de Janeiro, onde vários vereadores alertaram para a inexistência ou fragilidade das medidas de autoprotecção em edifícios públicos com grande afluência de pessoas. Foram referidas as obrigações previstas no Regime Jurídico de Segurança contra Incêndios em Edifícios (SCIE), incluindo planos de evacuação, sinalização adequada, formação em segurança, manutenção de equipamentos e registos de vistorias e simulacros.