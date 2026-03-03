Homens detidos no Forte da Casa e em Alhandra para cumprimento de penas anteriores

A PSP de Vila Franca de Xira deteve, no Forte da Casa, no dia 28 de Fevereiro, um homem de 47 anos sobre o qual pendia um mandado de detenção fora de flagrante delito, pelo crime de posse de arma proibida. O ilícito e o processo que deram origem à emissão do mandado agora cumprido estavam relacionados com a sua detenção, em 2019, por ter na sua posse uma arma proibida. O homem foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Lisboa para cumprimento de 106 dias de prisão.

Já no dia 1 de Março, na freguesia de Alhandra, foi detido um homem de 55 anos, sobre o qual pendia um mandado de detenção fora de flagrante delito, pela prática de vários crimes. O ilícito e o processo que deram origem à emissão do mandado agora cumprido estavam relacionados com a sua detenção, em 2023, pelo crime de violência doméstica. O homem vai cumprir cinco anos e meio de prisão no Estabelecimento Prisional de Lisboa.