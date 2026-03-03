uma parceria com o Jornal Expresso
03/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 03-03-2026 12:00

Leilão dos Cargos reconhecido como Património Cultural em Alenquer

Assembleia Municipal de Alenquer aprovou a classificação do Leilão dos Cargos como Património Cultural Imaterial de Interesse Municipal. A tradição realiza-se anualmente em Janeiro, em Atouguia.

A Assembleia Municipal de Alenquer aprovou a classificação do Leilão dos Cargos, ou Festa dos Leilões, realizado em Atouguia das Cabras, como Património Cultural Imaterial de Interesse Municipal.
A proposta já tinha sido aprovada por unanimidade em reunião de Câmara de Alenquer e recebeu agora luz verde da Assembleia Municipal.
Esta tradição secular, que decorre anualmente no mês de Janeiro, constitui um elemento identitário da comunidade local e está profundamente enraizada na vida social, religiosa e cultural da população da localidade da União das Freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres, prestando homenagem, durante a festa em honra do Mártir São Sebastião, organizada pela Paróquia de Abrigada em articulação com o Atouguia Futebol Clube.
O reconhecimento agora aprovado resulta de um processo de valorização do património imaterial, enquadrado nas competências legais do município, e visa salvaguardar práticas sociais, rituais, saberes e técnicas tradicionais associadas à confecção e ao leilão dos cargos, bem como à participação comunitária que caracteriza este evento.

