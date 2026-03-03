Lezíria reforça esterilização com investimento de 127 mil euros financiado pelo PRR

A Unidade Local de Saúde da Lezíria acaba de reforçar a sua capacidade de esterilização, com novos equipamentos e tecnologia de ponta financiados a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num investimento superior a 127 mil euros. O objectivo é dar mais segurança, maior eficiência e melhor resposta às exigências crescentes dos cuidados de saúde. A reorganização estrutural imposta pela criação da ULS Lezíria obrigou a uma nova dimensão no Serviço de Esterilização. O que antes assegurava apenas o instrumental hospitalar passou a integrar também o processamento de dispositivos médicos provenientes das unidades de Cuidados de Saúde Primários, aumentando o volume de trabalho e a complexidade técnica do serviço.

O investimento, enquadrado no Portugal 2030, permitiu a aquisição de m esterilizador de baixa temperatura a peróxido de hidrogénio, com capacidade aproximada de 100 litros; duas máquinas seladoras com scanner; uma tina ultrassónica; quatro mesas de preparação e inspecção em inox. A tecnologia de baixa temperatura representa um salto qualitativo, ao permitir a esterilização segura de materiais sensíveis ao calor, prolongando o seu ciclo de vida e protegendo equipamentos de elevado valor patrimonial. Além disso, os novos equipamentos aumentam a produtividade, permitem esterilizar mais dispositivos por ciclo e reduzem custos operacionais associados a energia, consumíveis e tempo de trabalho. O reforço agora concretizado prepara também a instituição para a futura esterilização de componentes do novo robot cirúrgico a adquirir no âmbito do Programa de Modernização Tecnológica do Serviço Nacional de Saúde. Com esta aposta estratégica, a ULS Lezíria passa a conseguir realizar internamente a esterilização de dispositivos de grande porte e materiais termossensíveis.