Manifestação Nacional de Mulheres em Torres Novas

O Núcleo Distrital de Santarém do Movimento Democrático de Mulheres (MDM) promove, no domingo, 8 de Março, em Torres Novas, a Manifestação Nacional de Mulheres, integrada na mobilização que terá lugar em 16 localidades de norte a sul do país. Sob o lema “Vida com dignidade. Direitos com igualdade”, a concentração está marcada para as 14h30, no Jardim Parque da Liberdade (Rua Outeiro do Fogo), afirmando-se como um momento de unidade, luta e reivindicação pelos direitos das mulheres.



“Num contexto de agravamento do custo de vida, precariedade laboral, degradação dos serviços públicos e persistência de múltiplas formas de violência e discriminação, as mulheres recusam continuar a ser as mais penalizadas. A desigualdade salarial, a sobrecarga da organização da vida familiar, os horários desregulados, a dificuldade de acesso à habitação e aos cuidados de saúde, bem como a banalização da violência- na esfera doméstica, no namoro, no espaço público e digital- exigem respostas públicas firmes e políticas consequentes”, refere o MDM.

Apelando à participação de mulheres, o MDM denuncia ainda que as mulheres são particularmente afectadas pela destruição e desinvestimento nos serviços públicos essenciais, reforçando desigualdades e fragilizando direitos fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa.