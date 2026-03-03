uma parceria com o Jornal Expresso
03/03/2026

Sociedade | 03-03-2026 20:00

Manifestação Nacional de Mulheres em Torres Novas

dia internacional da mulher
No Dia Internacional da Mulher, as mulheres vão sair à rua em Torres Novas para afirmar que não aceitam retrocessos nem que os seus direitos sejam adiados.

O Núcleo Distrital de Santarém do Movimento Democrático de Mulheres (MDM) promove, no domingo, 8 de Março, em Torres Novas, a Manifestação Nacional de Mulheres, integrada na mobilização que terá lugar em 16 localidades de norte a sul do país. Sob o lema “Vida com dignidade. Direitos com igualdade”, a concentração está marcada para as 14h30, no Jardim Parque da Liberdade (Rua Outeiro do Fogo), afirmando-se como um momento de unidade, luta e reivindicação pelos direitos das mulheres.

“Num contexto de agravamento do custo de vida, precariedade laboral, degradação dos serviços públicos e persistência de múltiplas formas de violência e discriminação, as mulheres recusam continuar a ser as mais penalizadas. A desigualdade salarial, a sobrecarga da organização da vida familiar, os horários desregulados, a dificuldade de acesso à habitação e aos cuidados de saúde, bem como a banalização da violência- na esfera doméstica, no namoro, no espaço público e digital- exigem respostas públicas firmes e políticas consequentes”, refere o MDM.
Apelando à participação de mulheres, o MDM denuncia ainda que as mulheres são particularmente afectadas pela destruição e desinvestimento nos serviços públicos essenciais, reforçando desigualdades e fragilizando direitos fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa.

