03/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 03-03-2026 18:00

Município de Benavente garante mais de 214 mil euros para bombeiros do concelho

foto dr
A autarquia formalizou contratos de financiamento permanente para garantir estabilidade às duas associações humanitárias do concelho, num contexto em que as recentes intempéries voltaram a evidenciar o peso do socorro às populações.

A Câmara Municipal de Benavente assinou contratos-programa para financiamento permanente no valor global de 214.113,20 euros com as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários (AHBV) de Benavente e Samora Correia.
O apoio, concedido nos termos do Regulamento de Concessão de Apoios Financeiros às AHBV, totaliza 214.113,20 euros para os próximos seis meses, dos quais 100.675,75 euros são destinados aos Bombeiros Voluntários de Benavente e 113.437,45 euros aos Bombeiros Voluntários de Samora Correia.
A presidente da Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira, afirmou que “os bombeiros voluntários são um pilar essencial na nossa vida colectiva e que é importante que a Câmara Municipal esteja sempre ao lado de quem se dedica com sentido de missão à protecção de pessoas e bens”.
O valor total anual é de 460.350 euros, com 216.463,90 euros destinados aos Bombeiros de Benavente e 243.886,10 euros destinados aos Bombeiros de Samora Correia.
A Câmara Municipal de Benavente reafirma assim o seu compromisso com as duas Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do município, contribuindo directamente para a sustentabilidade financeira de ambas as corporações.

