Sociedade | 03-03-2026 12:00
Nova colheita de sangue na Póvoa de Santa Iria
Acção está marcada para 7 de Março na sede da Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria.
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria, em colaboração com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, anunciou a realização de nova colheita de sangue no próximo dia 7 de Março, das 15h00 às 19h30, na sede da associação, situada na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, Bairro CHEPSI, Póvoa de Santa Iria.
A associação apela à participação dos dadores que é fundamental para ajudar a salvar vidas.
