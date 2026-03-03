uma parceria com o Jornal Expresso
03/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 03-03-2026 12:00

Nova colheita de sangue na Póvoa de Santa Iria

Acção está marcada para 7 de Março na sede da Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria.

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria, em colaboração com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, anunciou a realização de nova colheita de sangue no próximo dia 7 de Março, das 15h00 às 19h30, na sede da associação, situada na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, Bairro CHEPSI, Póvoa de Santa Iria.
A associação apela à participação dos dadores que é fundamental para ajudar a salvar vidas.

