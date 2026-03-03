PSP de Vila Franca de Xira detém seis homens por crimes rodoviários

A PSP de Vila Franca de Xira deteve seis homens, com idades compreendidas entre os 33 e os 61 anos, por serem suspeitos da prática de crimes rodoviários.

As detenções decorreram entre os dias 27 de Fevereiro e 1 de Março, no âmbito de uma acção de fiscalização rodoviária aleatória, durante a qual foi possível detetar três deles a conduzir veículos sob a influência de álcool, com idades de 44, 56 e 61 anos. A taxa de álcool no sangue mais elevada foi de 1,89 g/l, sendo que todos os detidos ficaram sujeitos à proibição de condução pelo período de 12 horas.

Quanto aos três detidos por condução sem carta, dois deles, no momento da fiscalização, foram inquiridos sobre a posse de algum documento que os habilitasse ao exercício da condução de qualquer veículo a motor, previsto na legislação rodoviária, tendo afirmado que não possuíam, o que se veio a confirmar após diligências policiais. O último está indiciado pelo crime de falsificação de documentos, dado que, no momento da fiscalização, se verificou que a carta de condução apresentada era falsa.

Os detidos foram libertados e notificados para comparecer nos serviços do Ministério Público da Comarca de Vila Franca de Xira, para aplicação das respectivas medidas de coacção.

“A PSP continuará a envidar esforços no combate a este tipo de práticas criminais, sendo estas definidas como prioritárias, dado o impacto negativo que causam no sentimento de segurança da comunidade”, sublinha a polícia.