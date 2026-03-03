Republic Market em Santarém com edição dedicada às mulheres

O Mercado Municipal de Santarém recebe no sábado, 7 de Março, a 15ª edição do Republic Market – Woman Edition, entre as 10h00 e as 18h00, com entrada gratuita. O evento, que assinala também o Dia Internacional das Mulheres, envolve cerca de trinta marcas originais e artesanais, promovendo o talento, a criatividade e o empreendedorismo local.

O público vai poder encontrar produtos para senhora, homem e criança, num ambiente vibrante e familiar. “A iniciativa reforça o apoio ao comércio local e proporciona uma experiência cultural e social aberta à comunidade”, divulga do município em nota de imprensa.