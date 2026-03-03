uma parceria com o Jornal Expresso
03/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 03-03-2026 10:00

Ruas no Casal Garcia Mogo continuam a ser tormento para moradores

Ruas no Casal Garcia Mogo continuam a ser tormento para moradores
Rua Humberto Horta é uma das que mais reclamações tem motivado
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Na localidade do concelho de Torres Novas, das cinco ruas existentes apenas duas estão alcatroadas. Moradores reclamam e esperam há anos pelo alcatrão. Presidente do município diz que problema está identificado e que intervenções vão seguir por ordem de prioridades.

A Rua Humberto Horta, no Casal Garcia Mogo, no concelho de Torres Novas, continua a ser uma dor de cabeça para moradores e automobilistas, que reclamam há “décadas” um tapete de alcatrão que elimine o degradado piso em terra batida e permita o escoamento adequado de águas pluviais. Os moradores entregaram no passado um abaixo-assinado, acompanhado de fotografias do estado degradante da rua, autarcas já visitaram o local e o arranjo até já esteve incluído num planeamento, mas não passou disso.

Na última assembleia municipal, realizada a 27 de Fevereiro, os moradores voltaram a fazer eco do problema, lembrando que em 2012, ano em que duas das cinco ruas do Casal Garcia Mogo foram alcatroadas, o município fez um “planeamento” para levar alcatrão a esta e às restantes ruas em terra batida. Mas, 14 anos depois, as intervenções continuam por realizar. Tem sido colocado tout-venant para amenizar o problema, mas na opinião dos moradores tem criado outro: o piso da estrada está cada vez mais elevado o que faz com que as águas da chuva, inclusive vindas de outras ruas escorram “em queda live” formando pequenos ribeiros junto aos muros das habitações. “E com facilidade os muros desabam”, alertou a moradora que deu voz ao assunto, sublinhando que neste mandato autárquico também já foram enviados emails ao executivo a solicitar o arranjo das ruas.

*Notícia desenvolvida em próxima edição semanal de O MIRANTE.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região