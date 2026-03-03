Ruas no Casal Garcia Mogo continuam a ser tormento para moradores

Na localidade do concelho de Torres Novas, das cinco ruas existentes apenas duas estão alcatroadas. Moradores reclamam e esperam há anos pelo alcatrão. Presidente do município diz que problema está identificado e que intervenções vão seguir por ordem de prioridades.

A Rua Humberto Horta, no Casal Garcia Mogo, no concelho de Torres Novas, continua a ser uma dor de cabeça para moradores e automobilistas, que reclamam há “décadas” um tapete de alcatrão que elimine o degradado piso em terra batida e permita o escoamento adequado de águas pluviais. Os moradores entregaram no passado um abaixo-assinado, acompanhado de fotografias do estado degradante da rua, autarcas já visitaram o local e o arranjo até já esteve incluído num planeamento, mas não passou disso.



Na última assembleia municipal, realizada a 27 de Fevereiro, os moradores voltaram a fazer eco do problema, lembrando que em 2012, ano em que duas das cinco ruas do Casal Garcia Mogo foram alcatroadas, o município fez um “planeamento” para levar alcatrão a esta e às restantes ruas em terra batida. Mas, 14 anos depois, as intervenções continuam por realizar. Tem sido colocado tout-venant para amenizar o problema, mas na opinião dos moradores tem criado outro: o piso da estrada está cada vez mais elevado o que faz com que as águas da chuva, inclusive vindas de outras ruas escorram “em queda live” formando pequenos ribeiros junto aos muros das habitações. “E com facilidade os muros desabam”, alertou a moradora que deu voz ao assunto, sublinhando que neste mandato autárquico também já foram enviados emails ao executivo a solicitar o arranjo das ruas.

*Notícia desenvolvida em próxima edição semanal de O MIRANTE.