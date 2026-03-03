Santarém assinala o Dia Internacional da Mulher com programação variada

O município de Santarém vai assinalar o Dia Internacional da Mulher com um programa diversificado que cruza arte, pensamento, liderança, tecnologia e empreendedorismo, entre os dias 6 e 8 de Março. Segundo informa a autarquia, a cidade será palco de três grandes iniciativas: a ocupação artística `Nem Rosas Nem Bombons´, de 6 a 8 de Março no Teatro Sá da Bandeira; o evento nacional Rise & Shine 2026, no Convento de São Francisco; e a 15ª edição do Republic Market – Woman Edition, no Mercado Municipal.

Com co-curadoria de Sara Carinhas e Tiago Fernandes, `Nem Rosas Nem Bombons´ propõe três dias de programação contínua no Teatro Sá da Bandeira, que inclui oficinas, exposições, conversas, música, teatro, cinema e momentos de convívio, promovendo o encontro entre artistas, comunidade e público.

No dia 7 de Março, a partir das 10h00, o Convento de São Francisco é palco do Rise & Shine 2026, um evento nacional dedicado à liderança feminina, empoderamento e inteligência artificial, criado por Mafalda Almeida. O evento integra as comemorações do Dia Internacional da Mulher e reunirá centenas de participantes de todo o país para um dia de palestras com nomes de renome nacional, momentos de partilha de conhecimento e reflexão. Os residentes em Santarém beneficiam de um desconto exclusivo de 25% nos bilhetes de plateia.

O Mercado Municipal de Santarém recebe no sábado, 7 de Março, a 15ª edição do Republic Market – Woman Edition, entre as 10h00 e as 18h00, com entrada gratuita. O evento, que assinala também o Dia Internacional das Mulheres, envolve cerca de trinta marcas originais e artesanais, promovendo o talento, a criatividade e o empreendedorismo local.

O público vai poder encontrar produtos para senhora, homem e criança, num ambiente vibrante e familiar. “A iniciativa reforça o apoio ao comércio local e proporciona uma experiência cultural e social aberta à comunidade”, divulga do município em nota de imprensa.