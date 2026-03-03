Torres Novas disponibiliza sete mil euros para apoio à esterilização de animais

A Câmara de Torres Novas vai disponibilizar, para 2026, sete mil euros destinados ao reembolso financeiro por conta da esterilização de animais de companhia de cães e gatos. A medida insere-se âmbito da política de bem-estar animal e controlo da população errante daquela autarquia.



Para beneficiarem do apoio, os donos de animais que residam no concelho podem apresentar candidatura para os seguintes reembolsos: 95 euros para esterilização de cadelas, 80 euros para esterilização de cães, 55 euros para esterilização de gatas e 30 euros para esterilização de gatos. O apoio é limitado a quatro animais por agregado familiar (três cães no máximo).



O município informa ainda que os animais devem estar identificados electronicamente com registo actualizado no sistema de informação de animais de companhia (SIAC) e possuir boletim sanitário com vacina antirrábica válida, no caso de se tratar de cães. As candidaturas devem ser submetidas através do endereço geral@cm-torresnovas.pt, por correio ou presencialmente nos serviços da autarquia, até dia 30 de Novembro, ou até esgotar a verba atribuída. Para informações adicionais, pode ser contactado o Gabinete Médico Veterinário da câmara municipal.