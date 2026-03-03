uma parceria com o Jornal Expresso
03/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 03-03-2026 19:56

Um morto em colisão entre veículo ligeiro e motociclo em Tomar

Um morto em colisão entre veículo ligeiro e motociclo em Tomar
Acidente rodoviário ocorreu esta terça-feira, 3 de Março, em Tomar, na Estrada Nacional 110.

Um motociclista morreu esta terça-feira, 3 de Março, num acidente rodoviário, envolvendo um veículo ligeiro, na Estrada Nacional 110, na localidade de Venda Nova, freguesia de Casais, concelho de Tomar.

A vítima, de 35 anos, ainda foi transportada para o Hospital de Abrantes mas apesar das manobras de reanimação durante o transporte, não resistiu aos ferimentos entrando em paragem cardiorrespiratória a caminho do hospital.

O Comando Sub-Regional da Proteção Civil do Médio Tejo confirmou a O MIRANTE que o alerta foi dado pelas 12h19 e no local estiveram 15 operacionais dos Bombeiros Sapadores de Tomar, da SIV, da VMER e da GNR, apoiados por seis viaturas.

