Um morto em colisão entre veículo ligeiro e motociclo em Tomar

Um motociclista morreu esta terça-feira, 3 de Março, num acidente rodoviário, envolvendo um veículo ligeiro, na Estrada Nacional 110, na localidade de Venda Nova, freguesia de Casais, concelho de Tomar.

A vítima, de 35 anos, ainda foi transportada para o Hospital de Abrantes mas apesar das manobras de reanimação durante o transporte, não resistiu aos ferimentos entrando em paragem cardiorrespiratória a caminho do hospital.

O Comando Sub-Regional da Proteção Civil do Médio Tejo confirmou a O MIRANTE que o alerta foi dado pelas 12h19 e no local estiveram 15 operacionais dos Bombeiros Sapadores de Tomar, da SIV, da VMER e da GNR, apoiados por seis viaturas.