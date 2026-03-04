Alcanena promove sessão pública sobre novas delimitações das ARU

A Câmara Municipal de Alcanena vai realizar, no dia 6 de Março, às 18h00, no auditório dos Paços do Concelho, uma sessão pública de apresentação do projecto das novas delimitações das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) e dos respectivos Programas Estratégicos de Reabilitação Urbana (PERU) para Alcanena e Vila Moreira.

O projecto, que integra as Operações de Reabilitação Urbana (ORU), encontra-se em período de discussão pública até 21 de Março e a sessão é dirigida a munícipes, entidades locais, agentes económicos e a todos os interessados, tendo como objectivo dar a conhecer o conteúdo da proposta, enquadrar as intervenções previstas e esclarecer possíveis dúvidas.

A autarquia sublinha que esta iniciativa pretende promover um processo participativo e transparente no desenvolvimento das políticas de reabilitação urbana, considerando essencial a participação da comunidade para assegurar uma visão inclusiva e informativa sobre o futuro do território.